Джеймс Джастин подписал новый контракт с «Лестером» до 2026 года

Защитник Джеймс Джастин продлил контракт с «Лестером» до 2026 года.

Джастин перешел в команду из «Лутона» летом 2019 года и за это время провел 54 матча, забив четыре гола.

«Есть только одно место, где я хочу быть сейчас, и это «Лестер Сити». Они очень верили в меня в течение последнего года, когда я был травмирован. Это просто показывает, какой великий клуб «Лестер», что они готовы предложить мне новый контракт, когда я только вернулся после травмы», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Защитник не играл за «Лестер» 11 месяцев из-за разрыва крестообразной связки в феврале 2021 года, но в январе 2022 года он вернулся в состав.