Джейми Варди: «Знали, что можем установить рекорд»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди после разгромной победы над «Саутгемптоном» в матче 10-го тура чемпионата Англии (9:0) отметил, что команда к каждой встрече подходит одинаково собрано.

— Джонни Эванс предупредил меня, что это, может быть, рекорд, — цитирует BBC Варди. — Он сказал всем при 6:0, что есть рекорд. Мы начали очень хорошо, а соперник остался вдесятером. Мы хотим хорошо играть, и знаем, что можем вызвать проблемы у любого соперника и выиграть.

Принимаем каждую игру в том виде, в каком она есть, и помним, что и у нас могут возникнуть проблемы. Сезон долгий. Посмотрим, где окажемся в конце.

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