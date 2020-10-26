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Джейми Варди: «У «Лестера» было несколько плохих результатов, мы хотели исправить это»

04:20
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Форвард «Лестера» Джейми Варди подвел итоги матча 6-го матча чемпионата Англии против «Арсенала» (1:0).

— Мы пережили шторм, но хорошо сыграли и добились победы, — приводит слова Варди Sky Sports. — Это важно для нас, но это всего лишь одна игра. У нас было несколько плохих результатов, мы хотели исправить это.

У меня получилось повлиять на матч, и мы забрали домой три очка. Это придаст нам небольшой импульс, потому что последние две игры были недостаточно хороши.

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