Нападающий "Лестера" Джейми Варди настроен на положительный исход матча 37-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити", информирует пресс-служба "лис". Встреча пройдет 6 мая, начало – 22.00 (мск).

– Мы с нетерпением ждем игру с "Манчестер Сити" на следующей неделе. Постараемся сделать так, чтобы набрать как можно больше очков, – приводит слова Варди пресс-служба "Лестера".

"Манчестер Сити" с 92 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ после 36 туров. "Ливерпуль" с 91 баллом располагается на второй строчке. "Лестер" с 51 очком – 8-е место.

Все о чемпионате Англии – здесь