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Сегодня, 08:12

Каррагер: «Артета превращается в Моуринью»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер после ничьей мерсисайдцев с «Арсеналом» (2:2) в 9-м туре АПЛ сравнил главного тренера лондонцев Микеля Артету с Жозе Моуринью.

«Самое интересное в «Арсенале», и я давно об этом думаю, — Артета работал с Пепом Гвардиолой, и мы думали, что он его ученик. Но если вы подумаете о двух самых успешных тренерах за последние 15 лет, то есть Гвардиола, а есть Жозе Моуринью.

Артета постепенно превращается в тренера в стиле Моуринью. Никто не думал, что такое возможно. Сегодня они отступили во втором тайме. Это не критика, а наблюдение за тем, на каком уровне находится «Арсенал». Возможно, Артета посмотрел на своих нападающих и подумал: «Мы не так хороши, как «Манчестер Сити», мы должны выиграть АПЛ, став лучшей командой в обороне. В прошлом сезоне они были такими и, возможно, остаются до сих пор.

Но идея о том, что «Арсенал» играет в отличный футбол в стиле Пепа Гвардиолы неверна. Посмотрите, как игроки «Арсенала» падали сегодня, как скрывали перед матчем, кто готов играть, а кто нет — все это в духе Моуринью», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После 9 туров «Арсенал» с 18 очками занимает третье место в АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 5 очков. Вторым в турнирной таблице идет «Ливерпуль» — 22 балла.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Джейми Каррагер
Микель Артета
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Жена Хави опубликовала фото Хави и их сына в футболке «Манчестер Юнайтед»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3
 Арсенал 9 5 3 1 17-10 18
4
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
7
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
8
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12
 Ньюкасл 9 3 3 3 9-10 12
13
 Вест Хэм 9 3 2 4 13-16 11
14
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
15
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
16
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17
 Кр. Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
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25.10 22:00
Лестер – Нот. Форест
 1 : 3
26.10 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 1 : 1
26.10 17:00
Брентфорд – Ипсвич
 4 : 3
26.10 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 2 : 2
26.10 17:00
Ман. Сити – Саутгемптон
 1 : 0
26.10 19:30
Эвертон – Фулхэм
 1 : 1
27.10 17:00
Челси – Ньюкасл
 2 : 1
27.10 17:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 1 : 0
27.10 17:00
Вест Хэм – МЮ
 2 : 1
27.10 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 2 : 2
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 7 1 3
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 5 1 1
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