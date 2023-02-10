Каррагер: «Мартинес великолепен. Он обладает боевым духом»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об игре защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса.

«Думаю, он великолепен. Нужно быть особенным игроком, хорошим игроком, чтобы со столь небольшим ростом играть центрального защитника. Я не думал, что кто-нибудь его размера справится в премьер-пиге, но он справляется. Когда я ранее говорил о духе «Юнайтед», то он играет в этом важную роль. Кажется, несколько недель назад я видел матч, когда его заменили, и соперник забил гол в концовке. На нем держалась игра. На ЧМ-2022 вы и сами видели, что этот аргентинец обладает бойцовским духом», — заявил Каррагер в эфире talkSPORT.

25-летний аргентинец присоединился к «МЮ» летом 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за «красных дьяволов» 31 матч во всех турнирах и забил один гол.

Его команда занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка за 22 матча.