Каррагер: «Как часто «Арсенал» будет опережать конкурентов на 8 очков за 10 игр до конца?»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об «Арсенале», который упустил чемпионство АПЛ в текущем сезоне.

«Лондонцы шли к чемпионству, но во второй половине сезона произошел массовый спад, и одна из главных причин в том, что у них не было глубины состава. Им нужно привлечь больше качественных игроков. Но если посмотреть назад и подумать: как часто «Арсенал» будет опережать конкурентов на восемь очков за 10 игр до конца? Это была потрясающая позиция, и они ее упустили, мы не можем это отрицать», — заявил Каррагер в эфире Sky Sports.

Вчера, 20 мая, «Арсенал» потерпел поражение от «Ноттингема» (0:1) в матче 37-го тура АПЛ, благодаря чему «горожане» досрочно стали чемпионами Англии.