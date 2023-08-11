Каррагер: «Боули снова потерял рассудок. 110 миллионов — нелепая сумма за Кайседо»
Каррагер считает, что владелец «Челси» Боули потерял рассудок
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал то, что «Челси» может заплатить 110 миллионов фунтов (127,6 миллиона евро) за хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
«110 миллионов — нелепая сумма трансфера за 21-летнего парня. Боули снова потерял рассудок», — написал Каррагер в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что 21-летний эквадорец проинформировал руководство «Ливерпуля», что собирается перейти в «Челси», поскольку согласовал с лондонцами условия трансфера еще в мае.
В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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|0
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|0
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|Борнмут
|0
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|0
|0
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|0
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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