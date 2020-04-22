Джейми Каррагер: «После того, как Суарес укусил Ивановича, он отрицал это в раздевалке»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал о поведении Луиса Суареса после того, как форвард укусил защитника «Челси» Бранислава Ивановича во время матча с «синими» в 2013 году.

— Когда Луис вернулся в раздевалку, то отрицал, что укусил Ивановича, надеясь, что камеры не зафиксировали этого, — сказал в эфире Sky Sports Каррагер. — Думаю, это оказало серьезное влияние на «Ливерпуль» в следующем сезоне, поскольку Суарес получил дисквалификацию на 7-8 игр. Кажется, он пропустил первые 4 или 5 туров следующего сезона, когда «Ливерпуль» был близок к победе в АПЛ, а Луис был лучшим футболистом команды. Он уже делал так раньше, в «Аяксе». Потом была ситуация, которая заставила «Ливерпуль» продать его. Суарес и так хотел в «Барселону», а тут еще и кое-что случилось на ЧМ-2014 (на турнире Суарес укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини — прим. «СЭ»). Он очень расстраивается. Я играл с ним. Ты понимаешь, что он неправ, но все равно встаешь на его сторону, потому что хочется, чтобы вся команда оставалась единым целым.

Инцидент между Суаресом и Ивановичем произошел 21 апреля 2013 года во время матча 34-го тура чемпионата Англии-2012/13 «Ливерпуль» — «Челси» (2:2). После завершения матча футбольные власти Англии приняли решение дисквалифицировать форварда на 10 игр.