Джейми Каррагер: "Не думаю, что Клопп продлит контракт с "Ливерпулем"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что клубу не удастся сохранить Юргена Клоппа на посту главного тренера. Немецкий специалист принял "Ливерпуль" в 2015 году, а в прошедшем сезоне выиграл с ним Лигу чемпионов.

- Контракт Клоппа истекает через три года, и я не думаю, что он продлит его, - цитирует Goal Каррагера. - В этом году у "Ливерпуля" клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Они попытаются завоевать как можно больше трофеев до ухода тренера. Надеюсь, одним из них будет чемпионат.