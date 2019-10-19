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Джейми Каррагер: «Если бы «Манчестер Юнайтед» взял Гвардьолу или Клоппа, им бы не пришлось долго ждать чемпионства»

18:27
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Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что «Манчестер Юнайтед» ошибся с выбором главного тренера.

— Я писал 2 года назад: если «Манчестер Юнайтед» возьмет Гвардьолу, им не придется долго ждать чемпионства. То же самое можно сказать и про Клоппа. Если бы он возглавлял «МЮ», таблица чемпионата Англии выглядела бы сейчас совсем иначе, — приводит слова 41-летнего эксперта Goal.

После 8 туров в активе «МЮ» 9 очков в английской премьер-лиге. От зоны вылета «манкунианцев» отделяют 2 балла.

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