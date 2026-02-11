Рэмcи: «Играть в нападении непросто, я считаю себя полузащитником от штрафной до штрафной»

Нападающий «Ньюкасла» Джейкоб Рэмcи прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

«Прошло много времени. Я играл на разных позициях, а сегодня действовал выше. Тренер требовал, чтобы я увеличил свою результативность. Это непросто, мне нравится думать, что я полузащитник, играющий от штрафной до штрафной. Сегодняшний гол был чистой эмоциональностью.

В своей первой игре в старте «Ньюкасла» я получил травму. Мне нужно было улучшить свою физическую форму и вернуться в команду. Я хочу остаться в составе, забивать голы и делать результативные передачи», — цитирует BBC Рэмси.

«Ньюкасл» набрал 36 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» идет на 16-й строчке — 29 очков.