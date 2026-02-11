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Рэмcи: «Играть в нападении непросто, я считаю себя полузащитником от штрафной до штрафной»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Ньюкасла» Джейкоб Рэмcи прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

«Прошло много времени. Я играл на разных позициях, а сегодня действовал выше. Тренер требовал, чтобы я увеличил свою результативность. Это непросто, мне нравится думать, что я полузащитник, играющий от штрафной до штрафной. Сегодняшний гол был чистой эмоциональностью.

В своей первой игре в старте «Ньюкасла» я получил травму. Мне нужно было улучшить свою физическую форму и вернуться в команду. Я хочу остаться в составе, забивать голы и делать результативные передачи», — цитирует BBC Рэмси.

«Ньюкасл» набрал 36 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» идет на 16-й строчке — 29 очков.

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2
 Лидс 1 1 0 0 1-0 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 3-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 3-0 3
5
 Халл Сити 1 1 0 0 2-0 3
6
 Челси 1 1 0 0 3-2 3
7
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-1 3
8
 Ипсвич 1 1 0 0 2-1 3
9
 Брайтон 1 1 0 0 4-0 3
10
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
11
 Ньюкасл 1 0 1 0 2-2 1
12
 МЮ 1 0 0 1 0-2 0
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-1 0
14
 Тоттенхэм 1 0 0 1 0-3 0
15
 Ковентри 1 0 0 1 0-3 0
16
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-4 0
17
 Сандерленд 1 0 0 1 1-2 0
18
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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