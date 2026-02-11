Рэмcи: «Играть в нападении непросто, я считаю себя полузащитником от штрафной до штрафной»
Нападающий «Ньюкасла» Джейкоб Рэмcи прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.
«Прошло много времени. Я играл на разных позициях, а сегодня действовал выше. Тренер требовал, чтобы я увеличил свою результативность. Это непросто, мне нравится думать, что я полузащитник, играющий от штрафной до штрафной. Сегодняшний гол был чистой эмоциональностью.
В своей первой игре в старте «Ньюкасла» я получил травму. Мне нужно было улучшить свою физическую форму и вернуться в команду. Я хочу остаться в составе, забивать голы и делать результативные передачи», — цитирует BBC Рэмси.
«Ньюкасл» набрал 36 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» идет на 16-й строчке — 29 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Эвертон
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
3
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
5
|Халл Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Челси
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Ипсвич
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
10
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Ньюкасл
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
13
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
15
|Ковентри
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
17
|Сандерленд
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Борнмут
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|28.08
|22:00
|Кр. Пэлас – Ман. Сити
|- : -
|29.08
|14:30
|Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|29.08
|17:00
|Борнмут – Эвертон
|- : -
|29.08
|17:00
|Ковентри – Халл Сити
|- : -
|29.08
|19:30
|Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|30.08
|16:00
|Челси – Брайтон
|- : -
|30.08
|16:00
|Лидс – Брентфорд
|- : -
|30.08
|16:00
|Сандерленд – Фулхэм
|- : -
|30.08
|18:30
|МЮ – Ипсвич
|- : -
|31.08
|22:00
|Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Семи Аджайи
Халл Сити
|1
|
|
Нильсон Ангуло
Сандерленд
|1
|
|
Тьерно Барри
Эвертон
|1
|П
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|2
|
|
Харрисон Армстронг
Эвертон
|1
|
|
Йоан Висса
Ньюкасл Юнайтед
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|
|
Нильсон Ангуло
Сандерленд
|1
|0
|1
|
|
Дэниэл Баллард
Сандерленд
|1
|0
|1