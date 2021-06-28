Джейдон Санчо очень близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Футболист крайне близок к переходу в английский клуб. Ожидается, что в ближайшие дни стороны согласуют последние детали, и Джейдон официально станет игроком «МЮ», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне Джейдон принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 20 результативных передач.