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Джейдон Санчо очень близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

21:42
Джейдон Санчо. Фото AFP
Джейдон Санчо. Фото AFP
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Футболист крайне близок к переходу в английский клуб. Ожидается, что в ближайшие дни стороны согласуют последние детали, и Джейдон официально станет игроком «МЮ», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне Джейдон принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 20 результативных передач.

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