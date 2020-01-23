Нападающий «Бернли» Джей Родригес после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 24-м туре чемпионата Англии признался, что его переполняют эмоции. Он стал автором одного из голов.

— Это здорово. Всегда приятно приезжать сюда и играть на одном из лучших стадионов в мире, — цитирует BBC Родригеса. — Это первая победа на «Олд Траффорд» с 1962 года? Это безумие. Переполняют прекрасное чувство. Мы показали свои качества, держали мяч и забили дважды.