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Джей Родригес — о победе над «МЮ»: «Это безумие»

04:42
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Нападающий «Бернли» Джей Родригес после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 24-м туре чемпионата Англии признался, что его переполняют эмоции. Он стал автором одного из голов.

— Это здорово. Всегда приятно приезжать сюда и играть на одном из лучших стадионов в мире, — цитирует BBC Родригеса. — Это первая победа на «Олд Траффорд» с 1962 года? Это безумие. Переполняют прекрасное чувство. Мы показали свои качества, держали мяч и забили дважды.

Манчестер Юнайтед — Бернли

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