Джесси Марш считает, что «Лидс» провел лучший матч в этом сезоне против «Астон Виллы»

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш считает, что его команда провела лучший матч против «Астон Виллы» (1:2) в текущем сезоне АПЛ. Однако тренер отметил, что результатом игры он недоволен.

«Результат не отражает этого, и потому мне больно, но наше выступление было лучшим в сезоне. Самое полноценное выступление с тех пор, как я работаю с командой. Для меня это очень хороший знак», — цитирует слова Джесси Марша BBC Sport.