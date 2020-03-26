Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал о своей жизни в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

— У нас есть группа в WhatsApp, там тренер по физической подготовке отправляет нам план занятий на всю неделю, чтобы мы поддерживали форму, — цитирует Sky Sports Лингарда. — Постоянно на связи с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером и его штабом, остаемся сплоченным коллективом. Я стал больше времени проводить на кухне. Не готовил уже несколько лет, так что сейчас выпал отличный момент, чтобы уделить этому занятью побольше времени.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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