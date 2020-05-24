Джесси Лингард: «Ибрагимович похож на Джордана, у него такой же менталитет победителя»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился впечатлениями от просмотра сериала «Последний танец» о легендарном баскетболисте «Чикаго» Майкле Джордане и сравнил американца с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

— По-настоящему вдохновляет, как Джордан работал над тем, чтобы сделать партнеров по команде лучшими в мире, — приводит Goal.com слова Лингарда. — Приятно, что этот труд окупил себя. Очень вдохновляющая история. Есть ли в футболе кто-то, похожий на Джордана? Златан Ибрагимович. Надо было чувствовать ауру вокруг него, когда он перешел в «МЮ». У него настоящий менталитет победителя. Златан пришел и просто сказал, что хочет выигрывать трофеи. Мало кому удается оказывать такой эффект. В тот момент мы вместе с Маркусом Рэшфордом были молодыми футболистами и, когда мы наконец выиграли свой трофей, это только пробудило в нас еще больший голод, так что я думаю, что Ибрагимович поделился своим менталитетом с нами.