Джеррард жалеет, что у сборной Англии в его время не было тренера уровня Гвардьолы или Клоппа

Экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мнением о сборной Англии, за которую он выступал. Команда с высококвалифицированным подбором игроков ничего не смогла выиграть.

— Вспоминаю о национальной команде с большим сожалением, — приводит слова Джеррaрда Yahoo Sports со ссылкой на подкаст BBC. — Смотрю на фотографии и понимаю, что у нас был потрясающий состав. Иногда были близки к успеху, но играли хуже, чем могли.

Понимаю, что нам был нужен тренер, который был бы значимее футболистов. Бенитес, вероятно, не захотел бы работать со сборной. Сейчас вижу тренеров, которые больше чем команда. Клопп, Моуринью и Гвардьола. Думаю, кто-то вроде них извлек бы из того состава гораздо больше.