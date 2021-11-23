Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Джеррард ввел строгие правила питания в «Астон Вилле»

18:29
Теги:

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард ввел строгие ограничения по питанию в команде, сообщает The Telegraph. Он запретил к употреблению газированные напитки, пудинги и горячий шоколад.

При этом иногда за день до матча футболистам разрешено есть десерты, чтобы получить энергию из углеводов.

Ранее стало известно, что Джеррард запретил томатный кетчуп и ряд других соусов, включая майонез.

Джеррард возглавил «Астон Виллу» 11 ноября. В первом матче под его руководством клуб в субботу победил «Брайтон» (2:0) в чемпионате Англии.

В начале ноября стало известно, что Антонио Конте, возглавивший «Тоттенхэм», запретил игрокам есть кетчуп, майонез и сэндвичи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Шоколад: польза и вред
По базе США в Сирии нанесли ракетный удар
1
0