Джеррард, Виейра и Артета - в шорт-листе на замену Бенитеса в "Ньюксале"

Стивен Джеррард вошел в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера "Ньюкасла", сообщает The Telegraph. Должность станет вакантной после истечения контракта у Рафаэля Бенитеса, который покидает "сорок" 30 июня.

Джеррард с начала прошлого сезона возглавляет шотландский "Рейнджерс". Ранее сообщалось, что он может заменить в "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда, который с большой вероятностью примет "Челси".

Также в число кандидатов на должность входит Патрик Виейра. Он с 2016 по 2018 год возглавлял "Нью-Йорк Сити", а с прошлого лета руководит "Ниццей".

Еще одним претендентом называется Микель Артета. У него нет опыта самостоятельной работы, с 2016 года испанец входит в тренерский штаб "Манчестер Сити".