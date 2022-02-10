Джеррард рассказал о форме Коутинью

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард после ничьей с «Лидсом» (3:3) в 24-м туре чемпионата Англии отметил, что ему нравится работать с полузащитником Филиппе Коутинью. В этой встрече бразилец сделал две голевые передачи.

«Ему еще нужно совершенствоваться с физической точки зрения, но не с точки зрения его технических способностей. Игрока не будут вызывать столько играть за сборную Бразилию столько раз или он не станет мировой суперзвездой без таланта, как у Филиппе. С каждым днем он будет становиться все лучше и лучше. С ним приятно работать», — цитирует BBC Джеррарда.

«Астон Вилла» арендовала Коутинью у «Барселоны» в зимнее трансферное окно. 29-летний бразилец сыграл в 3 матчах АПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.