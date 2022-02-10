Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 02:11

Джеррард рассказал о форме Коутинью

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард после ничьей с «Лидсом» (3:3) в 24-м туре чемпионата Англии отметил, что ему нравится работать с полузащитником Филиппе Коутинью. В этой встрече бразилец сделал две голевые передачи.

&laquo;Астон Вилла&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лидс&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. «Астон Вилла» и «Лидс» сыграли вничью

«Ему еще нужно совершенствоваться с физической точки зрения, но не с точки зрения его технических способностей. Игрока не будут вызывать столько играть за сборную Бразилию столько раз или он не станет мировой суперзвездой без таланта, как у Филиппе. С каждым днем он будет становиться все лучше и лучше. С ним приятно работать», — цитирует BBC Джеррарда.

«Астон Вилла» арендовала Коутинью у «Барселоны» в зимнее трансферное окно. 29-летний бразилец сыграл в 3 матчах АПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Стивен Джеррард
Футбол
ФК Астон Вилла
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Страшный день Камилы Валиевой: все, что известно о допинговом скандале с лучшей фигуристкой России
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джеррард назвал матч «Астон Вилла» — «Лидс» отличной рекламой АПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 24 19 3 2 57-14 60
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Саутгемптон 23 6 10 7 29-36 28
11
 Астон Вилла 22 8 3 11 31-35 27
12
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
13
 Кр. Пэлас 23 5 10 8 32-35 25
14
 Брентфорд 24 6 5 13 26-40 23
15
 Лидс 22 5 8 9 27-43 23
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 23 4 5 14 14-46 17
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 20 1 5
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости