Джеррард прокомментировал отставку Лэмпарда: «Я разочарован»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард разочарован отставкой Фрэнка Лэмпарда с поста наставника «Челси».

«Я сочувствую Лэмпарду, он мой бывший партнер, которого я очень уважаю. Уверен, он еще вернется. Фрэнк встряхнется и продолжит работать. Я разочарован этой новость. Отставка произошла после удачного результата в матче Кубка Англии (победа над «Лутон Таун» (3:1). — Прим. «СЭ»). Но я не знаю всех деталей», — цитирует Джеррарда Goal.com.

Ожидается, что «синих» в ближайшее время возглавит немецкий специалист Томас Тухель, который в конце декабря 2020 года покинул «ПСЖ».

В сезоне-2020/21 «Челси» после 19 туров набрал 29 очков и расположился на 9-й строчке. 42-летний специалист возглавлял лондонский клуб с лета 2018 года. Во главе «Челси» он провел 18 месяцев. В прошлом сезоне клуб финишировал на 4-м месте.