Джеррард — Оуэну: «Если бы я играл за «Манчестер Юнайтед», я бы тоже не любил возвращаться на «Энфилд»
Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии ответил на вопрос своего бывшего партнера по мерсисайдскому клубу Майкла Оуэна о том, какие он испытал эмоции, вернувшись на «Энфилд» в статусе главного тренера другой команды.
«Если бы я играл за «Манчестер Юнайтед», я бы тоже не любил возвращаться на «Энфилд», — приводит слова Джеррарда TalkSport.
Также тренер ответил на вопрос о том, по-прежнему ли он является болельщиком «Ливерпуля».
«Я всегда останусь болельщиком «Ливерпуля», но тренерская работа — это путешествие. Но мой приоритет на данный момент — это «Астон Вилла», попытки поднять команду вверх по турнирной таблице», — сказал он.
После 16 туров чемпионата Англии «Астон Вилла» набрала 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 37 очками располагается на второй позиции.
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