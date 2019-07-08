Джеррард отказался возглавить "Ньюкасл"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард отклонил предложение возглавить "Ньюкасл", сообщает Mirror. В его приглашении был лично заинтересован президент клуба Майк Эшли. Напомним, Рафаэль Бенитес покинул "сорок" по истечении срока контракта и возглавил китайский "Далянь Ифан".

Джеррад принял "Рейнджерс" в апреле 2018 года и стал серебряным призером чемпионата Шотландии.

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