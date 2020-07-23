Джеррард отказался возглавить «Бристоль Сити»

Стивен Джеррард отказался от предложения стать главным тренером «Бристоль Сити», сообщает Bristol Live.

По информации источника, руководство английского клуба хотело, чтобы экс-полузащитник «Ливерпуля», ныне возглавляющий «Рейнджерс», присоединился к команде из чемпионшипа, однако тот ответил, что не заинтересован в предложении. Сообщается, что Джеррард хочет продолжить тренерскую карьеру в Шотландии и надеется в будущем перейти в «Ливерпуль».

Источник утверждает, что теперь главным претендентом на пост главного тренера «Бристоля» является Крис Хьютон, ранее работавший в «Брайтоне», «Норвиче» и «Бирмингеме».