Джеррард — о трансфере Коутиньо: «По его странице в Википедии видно, что это серийный победитель»
Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал переход полузащитника Филиппе Коутиньо из «Барселоны» на правах аренды.
«Коутиньо играл за «Барселону» и был невероятен в «Ливерпуле», — приводит слова Джеррарда официальный сайт бирмингемского клуба. — 63 матча за сборную Бразилии, это серийный победитель. Могу понять, почему многие английский болельщики говорят о нем. Не думаю, что футболист, который не обладает особыми чертами, может получить прозвище «волшебник». Я отношусь к Филиппе с огромным уважением».
Тренер отметил, что 29-летний бразилец выигрывал во всех клубах, за которые играл.
«Коутиньо дважды выиграл чемпионат и Кубок Испании с «Барселоной». По его странице в Википедии видно, что это серийный победитель. Он побеждал везде, где выступал. Я могу сказать о Филиппе только хорошее. Это мой друг», — сказал он.
7 января «Астон Вилла» и «Барселона» объявили о переходе Коутиньо на правах аренды. Бирмингемский клуб будет платить полузащитнику 65% зарплаты и сможет выкупить его у каталонцев за 40 миллионов евро в конце сезона.
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Дополнительная информация:
https://www.avfc.co.uk/news/2022/january/07/Gerrard-on-the--Magician--Coutinho-/
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