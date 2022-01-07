Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал переход полузащитника Филиппе Коутиньо из «Барселоны» на правах аренды.

«Коутиньо играл за «Барселону» и был невероятен в «Ливерпуле», — приводит слова Джеррарда официальный сайт бирмингемского клуба. — 63 матча за сборную Бразилии, это серийный победитель. Могу понять, почему многие английский болельщики говорят о нем. Не думаю, что футболист, который не обладает особыми чертами, может получить прозвище «волшебник». Я отношусь к Филиппе с огромным уважением».

Тренер отметил, что 29-летний бразилец выигрывал во всех клубах, за которые играл.

«Коутиньо дважды выиграл чемпионат и Кубок Испании с «Барселоной». По его странице в Википедии видно, что это серийный победитель. Он побеждал везде, где выступал. Я могу сказать о Филиппе только хорошее. Это мой друг», — сказал он.

7 января «Астон Вилла» и «Барселона» объявили о переходе Коутиньо на правах аренды. Бирмингемский клуб будет платить полузащитнику 65% зарплаты и сможет выкупить его у каталонцев за 40 миллионов евро в конце сезона.