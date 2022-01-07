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Джеррард — о трансфере Коутиньо: «По его странице в Википедии видно, что это серийный победитель»

Джеррард прокомментировал переход Коутиньо из «Барселоны» в «Астон Виллу»
15:49
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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал переход полузащитника Филиппе Коутиньо из «Барселоны» на правах аренды.

«Коутиньо играл за «Барселону» и был невероятен в «Ливерпуле», — приводит слова Джеррарда официальный сайт бирмингемского клуба. — 63 матча за сборную Бразилии, это серийный победитель. Могу понять, почему многие английский болельщики говорят о нем. Не думаю, что футболист, который не обладает особыми чертами, может получить прозвище «волшебник». Я отношусь к Филиппе с огромным уважением».

Тренер отметил, что 29-летний бразилец выигрывал во всех клубах, за которые играл.

«Коутиньо дважды выиграл чемпионат и Кубок Испании с «Барселоной». По его странице в Википедии видно, что это серийный победитель. Он побеждал везде, где выступал. Я могу сказать о Филиппе только хорошее. Это мой друг», — сказал он.

7 января «Астон Вилла» и «Барселона» объявили о переходе Коутиньо на правах аренды. Бирмингемский клуб будет платить полузащитнику 65% зарплаты и сможет выкупить его у каталонцев за 40 миллионов евро в конце сезона.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

Дополнительная информация:

https://www.avfc.co.uk/news/2022/january/07/Gerrard-on-the--Magician--Coutinho-/

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Карен Саркисян все материалы автора

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