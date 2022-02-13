Джеррард — о поражении от «Ньюкасла»: «Ничего не заслужили в этом матче»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал поражение в матче 25-го тура чемпионата Англии от «Ньюкасла» (0:1).

«Со старта и до окончания матча мы не были достаточно хороши и ничего не заслужили в этом матче.

Мы честно пообщались с игроками в перерыве и получили соответствующую реакцию, но я не могу жаловаться на результат. На выезде можно рассчитывать на удачу, но мы и близко не были к этому. Я ожидаю большего от своего команды в коллективном плане, и в индивидуальном. Мы чувствуем себя расстроенными и разочарованными», — приводит слова Джеррарда BBC.