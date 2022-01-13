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Сегодня, 16:14

Джеррард — о переходе Диня: «Его появление взволновало всех в «Астон Вилле»

Джеррард прокомментировал трансфер Диня в «Астон Виллу»
Виктория Кравченко

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался по поводу перехода защитника Луки Диня, о трансфере которого было объявлено сегодня, 13 января.

«Когда трансфер Луки стал доступен, мы ухватились за возможность привести его в клуб. Переход такого футболиста этой зимой — хорошее усиление нашей команды, его появление взволновало всех в «Астон Вилле», — цитирует Джеррарда пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что бирмингемский клуб заплатит за защитника 25 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Динь провел 15 матчей за «Эвертон» и забил один мяч.

Стивен Джеррард
ФК Астон Вилла
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