Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался по поводу перехода защитника Луки Диня, о трансфере которого было объявлено сегодня, 13 января.

«Когда трансфер Луки стал доступен, мы ухватились за возможность привести его в клуб. Переход такого футболиста этой зимой — хорошее усиление нашей команды, его появление взволновало всех в «Астон Вилле», — цитирует Джеррарда пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что бирмингемский клуб заплатит за защитника 25 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Динь провел 15 матчей за «Эвертон» и забил один мяч.