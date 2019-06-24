Джеррард не собирается менять Лэмпарда в "Дерби"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард дал понять, что не собирается покидать клуб в нынешнее межсезонье. По информации британских СМИ, его хочет видеть у руля руководство "Дерби Каунти". На данный момент клуб чемпионшипа возглавляет Фрэнк Лэмпард, но он этим летом скорее всего, примет "Челси".

- Да, я в курсе этой информации, но мне нечего сказать, - цитирует Sky Sports Джеррарда. - Я здесь счастлив, для меня большая честь работать тренером "Рейнджерс". Я сейчас готовлюсь к новому сезону.

Это похоже на информационный шум, который возникает вокруг футболистов. Я им говорю оставаться сосредоточенными на работе. Так же поступлю и я. Больше нечего добавить.