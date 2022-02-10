Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард после ничьей с «Лидсом» (3:3) в 24-м туре чемпионата Англии отметил, что эта игра получилась интересной для болельщиков. По его словам, из этой встречи нужно извлечь уроки.

«Хаос — правильное слово. Даже мне нужна была передышка в перерыве. Это была отличная реклама для премьер-лиги, но нам нужно улучшить оборону и перестать пропускать небрежные голы.

У нас есть повод для радости. Наши голы были великолепны. Мы пропустили в неудачное время перед самым перерывом, но «Лидс», вероятно, заслужил этот гол. Сегодняшняя игра была не для тренеров, а для болельщиков.

Думаю, было бы немного несправедливо по отношению к «Лидсу», если бы мы вели в счете 3:1 к перерыву. Джейкоб Рэмси становится лучше с каждой игрой. Филиппе Коутиньо возвращается к своим лучшим качествам. Нужно извлечь из этого матча урок", — цитирует BBC Джеррарда.