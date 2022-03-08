Джеррард надеется, что Коутинью останется в «Астон Вилле»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард выразил надежду, что полузащитник Филиппе Коутинью продолжит играть за его команду в следующем сезоне.

«Наши нападающие Уоткинс и Ингс хотят играть с Коутинью, потому что он показывает себя с лучшей стороны. Мы вернули его в хорошую физическую форму. Думаю, что в игре против «Саутгемптона» он был на своем прежнем уровне, а временами и выше.

Мы хотим сделать шаг навстречу, потому что, если хотим добиться того, чего хотим, нам нужно строить команду вокруг таких талантов, как Фил, потому что в своих лучших проявлениях он игрок высшего уровня", — цитирует Sky Sports Джеррарда.

Английский клуб арендовал Коутинью у «Барселоны» с возможностью выкупа игрока за 33 миллиона фунтов стерлингов.