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Сегодня, 04:39

Джеррард надеется, что Коутинью останется в «Астон Вилле»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард выразил надежду, что полузащитник Филиппе Коутинью продолжит играть за его команду в следующем сезоне.

«Наши нападающие Уоткинс и Ингс хотят играть с Коутинью, потому что он показывает себя с лучшей стороны. Мы вернули его в хорошую физическую форму. Думаю, что в игре против «Саутгемптона» он был на своем прежнем уровне, а временами и выше.

Мы хотим сделать шаг навстречу, потому что, если хотим добиться того, чего хотим, нам нужно строить команду вокруг таких талантов, как Фил, потому что в своих лучших проявлениях он игрок высшего уровня", — цитирует Sky Sports Джеррарда.

Английский клуб арендовал Коутинью у «Барселоны» с возможностью выкупа игрока за 33 миллиона фунтов стерлингов.

Стивен Джеррард
Филиппе Коутиньо
Футбол
ФК Астон Вилла
0
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5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
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 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
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 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
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 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
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 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
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 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
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 1 : 0
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Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
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5.03 18:00
Норвич – Брентфорд
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Ньюкасл – Брайтон
 2 : 1
5.03 20:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
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Уотфорд – Арсенал
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6.03 19:30
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7.03 23:00
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 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Рис Джеймс

Челси

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Астон Вилла

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