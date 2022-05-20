Джеррард надеется, что «Астон Вилла» усложнит «Манчестер Сити» борьбу за чемпионство

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал ничью с «Бернли» (1:1) в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии.

«Мы на 14-м месте в лиге, и мы только что сделали круг почета для наших болельщиков, которые были невероятны. Двигаясь вперед, наш клуб не должен снова финишировать 14-м. Нам нужно что-то изменить и вернуться лучше и сильнее в следующем сезоне. Мы хотели финишировать в первой половине. Двигаясь вперед, нам нужно совершенствоваться во многих аспектах.

Мы постараемся сделать все возможное, чтобы наши болельщики гордились в последний день сезона. У нас мало времени, чтобы подготовиться к игре с «Манчестер Сити». Постараемся максимально усложнить им задачу. Будем бороться за все, что сможем», — цитирует BBC Джеррарда.