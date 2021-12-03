Джеррард, Клопп и Гвардиола номинированы на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре
Пресс-служба английской премьер-лиги объявила имена кандидатов на звание лучшего тренера по итогам ноября.
На награду претендуют Юрген Клопп («Ливерпуль»), Стивен Джеррард («Астон Вилла») и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
В октябре лучшим был признан главный тренер «Челси» Томас Тухель.
Голосование продлится до 6 декабря. Победитель станет известен на следующей неделе.
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