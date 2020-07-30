Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Джером Боатенг не исключил возвращения в АПЛ

12:57
Теги:

Защитник «Баварии» Джером Боатенг заявил, что не исключает варианта с возвращением в чемпионат Англии. С 2010 по 2011 год немец выступал за «Манчестер Сити».

— Не исключаю, что когда-нибудь снова поиграю в АПЛ, — цитирует Sky Sports Боатенга. — Мне нравится смотреть чемпионат Англии, мне нравилось играть там самому. Выступления за «Манчестер Сити» мне помогли, я тренировался и играл против футболистов мирового уровня. Никогда не знаешь, что произойдет, но я не хочу говорить, что никогда не вернусь в АПЛ, это одна из моих любимых лиг.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир