Джермейн Дефо: "Победа над "Уотфордом" очень важна для "Сандерленда"

Нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо после победы в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии над "Уотфордом" (1:0) отметил значение этого результата для его команды. Благодаря этой победе коллектив Дэвида Мойеса ушла с последнего места в турнирной таблице, поднявшись на 18-ю позицию.

- У этой победы огромное значение, - приводит BBC слова Дефо. – Тренер сказал, что нет никакого смысла разыгрывать вас, что значение этой победы огромно. Нам предстоит много матчей за короткий промежуток времени, поэтому большое спасибо нашему медицинскому персоналу. Нам надо продолжать идти вперед, не останавливаться, в низу таблицы очень серьезная конкуренция.