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Доку — о борьбе «Сити» за чемпионский титул: «Мы не смотрим в таблицу»

Евгений Козинов
Корреспондент

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку прокомментировал ничью с «Брайтоном» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

«Ничья в домашнем матче — это никогда не хорошо. Мы не очень довольны и предпочли бы сегодня получить 3 очка. В другой день «Сити» бы забил. Нам нужно создавать реально явные моменты. Если бы мы это сделали, то это была бы совсем другая история. В последних трех играх мы бы победили.

Борьба за титул? Мы не особо смотрим в таблицу. Стараемся быть самими собой, забивать больше голов. Сейчас после одного гола нам немного сложно забивать второй и третий мяч», — цитирует BBC Доку.

«Манчестер Сити» набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 5 очков и имея на одну игру больше.

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Футбол
ФК Манчестер Сити
Жереми Доку
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 8 7 0 1 13-5 21
2
 Ман. Сити 8 7 0 1 20-9 21
3
 Брайтон 8 5 1 2 23-7 16
4
 Ливерпуль 8 4 3 1 11-8 15
5
 Челси 8 4 1 3 17-15 13
6
 Лидс 8 2 5 1 9-6 11
7
 Астон Вилла 8 3 2 3 9-12 11
8
 Брентфорд 8 2 5 1 14-9 11
9
 Ньюкасл 8 3 2 3 12-14 11
10
 Эвертон 8 2 4 2 8-9 10
11
 Халл Сити 8 2 4 2 9-8 10
12
 Ипсвич 8 3 1 4 12-16 10
13
 Борнмут 8 2 3 3 12-13 9
14
 Тоттенхэм 8 2 3 3 8-10 9
15
 Фулхэм 8 2 2 4 8-10 8
16
 Кристал Пэлас 8 2 1 5 9-19 7
17
 МЮ 8 1 4 3 10-13 7
18
 Ковентри 8 2 0 6 6-15 6
19
 Нот. Форест 8 1 3 4 6-10 6
20
 Сандерленд 8 1 2 5 6-14 5
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38 тур
23.10 22:00 Ипсвич – Нот. Форест 1 : 1
24.10 14:30 Астон Вилла – Ман. Сити 2 : 1
24.10 17:00 Арсенал – Эвертон 2 : 0
24.10 17:00 Ковентри – Фулхэм 0 : 1
24.10 19:30 Челси – Тоттенхэм 0 : 2
25.10 17:00 Кристал Пэлас – Ньюкасл 0 : 2
25.10 17:00 Халл Сити – Брентфорд 1 : 1
25.10 17:00 Ливерпуль – Брайтон 2 : 0
25.10 17:00 МЮ – Борнмут 0 : 3
25.10 19:30 Сандерленд – Лидс 0 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 6
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 4
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 5 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 6 1 1
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