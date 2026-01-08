Доку — о борьбе «Сити» за чемпионский титул: «Мы не смотрим в таблицу»
Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку прокомментировал ничью с «Брайтоном» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
«Ничья в домашнем матче — это никогда не хорошо. Мы не очень довольны и предпочли бы сегодня получить 3 очка. В другой день «Сити» бы забил. Нам нужно создавать реально явные моменты. Если бы мы это сделали, то это была бы совсем другая история. В последних трех играх мы бы победили.
Борьба за титул? Мы не особо смотрим в таблицу. Стараемся быть самими собой, забивать больше голов. Сейчас после одного гола нам немного сложно забивать второй и третий мяч», — цитирует BBC Доку.
«Манчестер Сити» набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 5 очков и имея на одну игру больше.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|8
|7
|0
|1
|13-5
|21
|
2
|Ман. Сити
|8
|7
|0
|1
|20-9
|21
|
3
|Брайтон
|8
|5
|1
|2
|23-7
|16
|
4
|Ливерпуль
|8
|4
|3
|1
|11-8
|15
|
5
|Челси
|8
|4
|1
|3
|17-15
|13
|
6
|Лидс
|8
|2
|5
|1
|9-6
|11
|
7
|Астон Вилла
|8
|3
|2
|3
|9-12
|11
|
8
|Брентфорд
|8
|2
|5
|1
|14-9
|11
|
9
|Ньюкасл
|8
|3
|2
|3
|12-14
|11
|
10
|Эвертон
|8
|2
|4
|2
|8-9
|10
|
11
|Халл Сити
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|
12
|Ипсвич
|8
|3
|1
|4
|12-16
|10
|
13
|Борнмут
|8
|2
|3
|3
|12-13
|9
|
14
|Тоттенхэм
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
15
|Фулхэм
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
16
|Кристал Пэлас
|8
|2
|1
|5
|9-19
|7
|
17
|МЮ
|8
|1
|4
|3
|10-13
|7
|
18
|Ковентри
|8
|2
|0
|6
|6-15
|6
|
19
|Нот. Форест
|8
|1
|3
|4
|6-10
|6
|
20
|Сандерленд
|8
|1
|2
|5
|6-14
|5
|23.10
|22:00
|Ипсвич – Нот. Форест
|1 : 1
|24.10
|14:30
|Астон Вилла – Ман. Сити
|2 : 1
|24.10
|17:00
|Арсенал – Эвертон
|2 : 0
|24.10
|17:00
|Ковентри – Фулхэм
|0 : 1
|24.10
|19:30
|Челси – Тоттенхэм
|0 : 2
|25.10
|17:00
|Кристал Пэлас – Ньюкасл
|0 : 2
|25.10
|17:00
|Халл Сити – Брентфорд
|1 : 1
|25.10
|17:00
|Ливерпуль – Брайтон
|2 : 0
|25.10
|17:00
|МЮ – Борнмут
|0 : 3
|25.10
|19:30
|Сандерленд – Лидс
|0 : 0
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|6
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|4
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|5
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|6
|1
|1