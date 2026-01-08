Доку — о борьбе «Сити» за чемпионский титул: «Мы не смотрим в таблицу»

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку прокомментировал ничью с «Брайтоном» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

«Ничья в домашнем матче — это никогда не хорошо. Мы не очень довольны и предпочли бы сегодня получить 3 очка. В другой день «Сити» бы забил. Нам нужно создавать реально явные моменты. Если бы мы это сделали, то это была бы совсем другая история. В последних трех играх мы бы победили.

Борьба за титул? Мы не особо смотрим в таблицу. Стараемся быть самими собой, забивать больше голов. Сейчас после одного гола нам немного сложно забивать второй и третий мяч», — цитирует BBC Доку.

«Манчестер Сити» набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 5 очков и имея на одну игру больше.