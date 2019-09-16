Дженас считает, что Фирмину приносит «Ливерпулю» больше пользы, чем принесли бы Месси и Роналду

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Джермейн Дженас высоко оценил игру форварда «Ливерпуля» Роберту Фирмину. По его мнению, «красные» не променяли бы его на Лионеля Месси или Криштиану Роналду.

— То, что он делает, прекрасно, просто невероятно, — цитирует BT Sport Дженаса. — За эти годы он заслужил уважение, он создает много пространства. Когда защитники думают, что против него можно сыграть жестко, он как бы говорит: «Нет, ты не рядом со мной».

Многие сразу бы сказали: «Конечно, его лучше было бы поменять на Месси или Роналду».

Но мало кто может дать команде столько, сколько дает Фирмину, если вообще есть такие игроки.