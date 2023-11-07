Джексон — о матче над «Тоттенхэмом»: «Мы мечтали о победе в важных играх»

Форвард «Челси» Николас Джексон подвел итоги матча 11-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (4:1). 22-сенегалец оформил хет-трик.

«Я очень счастлив, это было трудное время для всех в команде. Это мой первый хет-трик, поэтому я рад, что сделал это с самым большим клубом в Англии и во всем мире. Мне нужно всегда совершенствоваться и работать усерднее. У «Тоттенхэма» потрясающий стадион и потрясающие болельщики, поэтому нам нужно было бороться и побеждать. Они играли вдевятером, но они продолжали сохранять свой настрой. Мы мечтали о победе в важных матчах, и уверенность внутри команды действительно приходит», — приводит слова Джексона Sky Sports.

На 33-й минуте хозяева остались вдевятером после удаления Кристиана Ромеро, на 55-й минуте красную карточку получил еще один защитник «шпор» Дестини Удогие.

После этого матча «Челси» с 15 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Тоттенхэм» с 26 очками — на второй строчке.