Джек Батленд сыграет в свитере с надписью в память о Бэнксе

Вратарь "Стоук Сити" Джек Батленд выйдет на завтрашний матч чемпионшипа против "Астон Виллы" в свитере в память о Гордоне Бэнксе. Легендарный голкипер сборной Англии, чемпион мира-1966, скончался 12 февраля в возрасте 81 года. С 1967 по 1977 год (с перерывами) Бэнкс защищал цвета "Стоука". Больше игр он провел только за "Лестер".

На свитере Батленда в углу мелким шрифтом написано "Гордон Бэнкс. Покойся с миром. 30.12.1937 - 12.02.2019".

"Для меня честь надеть это завтра в память о Бэнксе", - написал Батленд в Твиттере.