Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Джака не сыграет с «Вулверхэмптоном» по решению Эмери

16:42
Теги:

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграет с «Вулверхэмптоном». Эту встречу пропустит капитан лондонцев Гранит Джака. Такое решение принял главный тренер «канониров» Унаи Эмери, информирует Sky Sports.

Матч 10-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» (2:2) закончился конфликтом между капитаном «канониров» Гранитом Джакой и болельщиками лондонского клуба. 27-летнего футболиста освистывали болельщики собственной команды, на что тот демонстративно покинул поле, уходя на замену.

В матче Кубка английской лиги против «Ливерпуля» Гранит Джака также оказался вне заявки своей команды.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир