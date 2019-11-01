Джака не сыграет с «Вулверхэмптоном» по решению Эмери

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграет с «Вулверхэмптоном». Эту встречу пропустит капитан лондонцев Гранит Джака. Такое решение принял главный тренер «канониров» Унаи Эмери, информирует Sky Sports.

Матч 10-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» (2:2) закончился конфликтом между капитаном «канониров» Гранитом Джакой и болельщиками лондонского клуба. 27-летнего футболиста освистывали болельщики собственной команды, на что тот демонстративно покинул поле, уходя на замену.

В матче Кубка английской лиги против «Ливерпуля» Гранит Джака также оказался вне заявки своей команды.

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