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Новости   //    Футбол   //    Англия

Джака может покинуть «Арсенал» в январе

21:30
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно. 28-летний швейцарец боится, что малое количество игрового времени может повлиять на его место в сборной на Евро-2021, сообщает Sky Sports.

По информации британских СМИ, Джака ищет себе новый клуб в чемпионате Германии.

В текущем сезоне на счету швейцарца 6 матчей в рамках АПЛ.

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