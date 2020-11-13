Джака может покинуть «Арсенал» в январе

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно. 28-летний швейцарец боится, что малое количество игрового времени может повлиять на его место в сборной на Евро-2021, сообщает Sky Sports.

По информации британских СМИ, Джака ищет себе новый клуб в чемпионате Германии.

В текущем сезоне на счету швейцарца 6 матчей в рамках АПЛ.