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Двухлетняя дочь игрока «Стоука» умерла от инфекции

1 декабря 2019, 23:31

Трагедия произошла в семье нападающего «Стоук Сити» Беника Афобе. У 26-летнего игрока умерла двухлетняя дочь Амора. У девочки внезапно развилась тяжелая инфекция.

«К сожалению, у нее возникли серьезные осложнения, и несмотря на то, что врачи сделали все возможное, Амора мирно покинула нас в окружении любящей семьи.

Вся семья абсолютно опустошена, ее сердца разбиты, и мы хотели бы попросить уважать их право на личную жизнь в невероятно трудное время", — говортся в сообщении клуба.

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