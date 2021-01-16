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Двоюродный брат Езила опубликовал в соцсетях эмблему «Фенербхаче»

19:28

Сердар Езил, двоюродный брат футболиста «Арсенала» Месута Езила, выложил в сториз Instagram эмблему «Фенербахче» и отметил аккаунт своего брата.

Ранее в СМИ появилась информация, что немецкий хавбек согласовал условия личного контракта с «Фенербахче».

Езил не появлялся на поле в футболке «Арсенала» с марта 2020 года. В составе лондонского клуба он трижды выиграл Кубок и Суперкубок Англии. Ранее агент футболиста говорил, что хавбек фанатеет от «Фенербахче».

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