Двоюродный брат Езила опубликовал в соцсетях эмблему «Фенербхаче»

Сердар Езил, двоюродный брат футболиста «Арсенала» Месута Езила, выложил в сториз Instagram эмблему «Фенербахче» и отметил аккаунт своего брата.

Ранее в СМИ появилась информация, что немецкий хавбек согласовал условия личного контракта с «Фенербахче».

Езил не появлялся на поле в футболке «Арсенала» с марта 2020 года. В составе лондонского клуба он трижды выиграл Кубок и Суперкубок Англии. Ранее агент футболиста говорил, что хавбек фанатеет от «Фенербахче».