Два саудовских клуба претендуют на Канселу

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Mundo Deportivo, 30-летнего футболиста хотят подписать два клуба: «Аль-Ахли» и «Аль-Иттифак».

При этом отмечается, что горожане намерены выручить с продажи защитника не менее 25 миллионов фунтов, и саудовские клубы могут оказаться единственными, кто способен удовлетворить запрос «Сити».

Прошлый сезон Канселу провел на правах аренды в «Барселоне». На его счету 42 матча за каталонскую команду во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 5 результативными передачами. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.