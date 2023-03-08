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Сегодня, 15:41

Два клуба проявляют интерес к подписанию нападающего «Арсенала» Нелсона

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Брайтон» и «Ницца» проявили интерес к подписанию нападающего «Арсенала» Риса Нелсона, сообщает CBS Sports.

По данным источника, 23-летний футболист не против сменить команду, так как получает мало игрового времени.

Отмечается, что в настоящее время «оружейники» ведут переговоры о продлении контракта Нелсона, который истекает в конце сезона-2022/23.

В текущем сезоне форвард сыграл за «Арсенал» 8 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативных паса.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ницца
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 26 18 4 4 66-25 58
3
 МЮ 25 15 4 6 41-35 49
4
 Тоттенхэм 26 14 3 9 46-36 45
5
 Ливерпуль 25 12 6 7 47-28 42
6
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
7
 Фулхэм 26 11 6 9 38-34 39
8
 Брайтон 23 11 5 7 43-29 38
9
 Брентфорд 24 9 11 4 40-32 38
10
 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 25 6 8 11 20-44 26
15
 Лестер 25 7 3 15 36-43 24
16
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
17
 Лидс 25 5 7 13 29-40 22
18
 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
19
 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20
 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21
Результаты / календарь
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38 тур
11.03 15:30
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
11.03 18:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
11.03 18:00
Лидс – Брайтон
 - : -
11.03 18:00
Лестер – Челси
 - : -
11.03 18:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 - : -
11.03 20:30
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 - : -
12.03 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
12.03 17:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
12.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
12.03 19:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 18
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 15
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 24 1 6
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 18 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 23 1 4
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