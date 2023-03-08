Два клуба проявляют интерес к подписанию нападающего «Арсенала» Нелсона
«Брайтон» и «Ницца» проявили интерес к подписанию нападающего «Арсенала» Риса Нелсона, сообщает CBS Sports.
По данным источника, 23-летний футболист не против сменить команду, так как получает мало игрового времени.
Отмечается, что в настоящее время «оружейники» ведут переговоры о продлении контракта Нелсона, который истекает в конце сезона-2022/23.
В текущем сезоне форвард сыграл за «Арсенал» 8 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативных паса.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|26
|20
|3
|3
|59-25
|63
|
2
|Ман. Сити
|26
|18
|4
|4
|66-25
|58
|
3
|МЮ
|25
|15
|4
|6
|41-35
|49
|
4
|Тоттенхэм
|26
|14
|3
|9
|46-36
|45
|
5
|Ливерпуль
|25
|12
|6
|7
|47-28
|42
|
6
|Ньюкасл
|24
|10
|11
|3
|35-17
|41
|
7
|Фулхэм
|26
|11
|6
|9
|38-34
|39
|
8
|Брайтон
|23
|11
|5
|7
|43-29
|38
|
9
|Брентфорд
|24
|9
|11
|4
|40-32
|38
|
10
|Челси
|25
|9
|7
|9
|24-25
|34
|
11
|Астон Вилла
|25
|10
|4
|11
|31-38
|34
|
12
|Кр. Пэлас
|25
|6
|9
|10
|21-32
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19-35
|27
|
14
|Нот. Форест
|25
|6
|8
|11
|20-44
|26
|
15
|Лестер
|25
|7
|3
|15
|36-43
|24
|
16
|Вест Хэм
|25
|6
|5
|14
|23-33
|23
|
17
|Лидс
|25
|5
|7
|13
|29-40
|22
|
18
|Эвертон
|26
|5
|7
|14
|19-38
|22
|
19
|Саутгемптон
|25
|6
|3
|16
|20-41
|21
|
20
|Борнмут
|25
|5
|6
|14
|24-51
|21
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.03
|15:30
|
Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|11.03
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|11.03
|18:00
|
Лидс – Брайтон
|- : -
|11.03
|18:00
|
Лестер – Челси
|- : -
|11.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|- : -
|11.03
|20:30
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|- : -
|12.03
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|12.03
|17:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
|12.03
|17:00
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|18
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|15
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|24
|1
|6
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|23
|1
|4
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