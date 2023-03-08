Два клуба проявляют интерес к подписанию нападающего «Арсенала» Нелсона

«Брайтон» и «Ницца» проявили интерес к подписанию нападающего «Арсенала» Риса Нелсона, сообщает CBS Sports.

По данным источника, 23-летний футболист не против сменить команду, так как получает мало игрового времени.

Отмечается, что в настоящее время «оружейники» ведут переговоры о продлении контракта Нелсона, который истекает в конце сезона-2022/23.

В текущем сезоне форвард сыграл за «Арсенал» 8 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативных паса.