Два игрока "Ливерпуля" - в списке претендентов на приз лучшему футболисту марта в АПЛ

Официальный Твиттер АПЛ объявил претендентов на награду лучшему игроку марта. В список вошли Шеймус Коулман ("Эвертон"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Джейми Варди ("Лестер") и Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").
📣 The nominees are in!– Premier League (@premierleague) 5 апреля 2019 г.
Who should win @EASPORTSFIFA Player of the Month for March?
▶️ https://t.co/U4UUKKMt37#PLAwards pic.twitter.com/XLAOV0gc92
Напомним, первое место в чемпионате Англии занимает "Манчестер Сити". "Горожане" имеют в активе 80 очков, на 1 балл опережая идущий вторым "Ливерпуль".
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