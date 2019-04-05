Два игрока "Ливерпуля" - в списке претендентов на приз лучшему футболисту марта в АПЛ

Официальный Твиттер АПЛ объявил претендентов на награду лучшему игроку марта. В список вошли Шеймус Коулман ("Эвертон"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Джейми Варди ("Лестер") и Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").

Напомним, первое место в чемпионате Англии занимает "Манчестер Сити". "Горожане" имеют в активе 80 очков, на 1 балл опережая идущий вторым "Ливерпуль".

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