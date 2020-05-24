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Два игрока из клуба чемпионшипа сдали положительный тест на коронавирус

14:15
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Игроки клубов английского чемпионшипа сдали тесты на коронавирус. Было взяты анализы более чем у 1 тысячи человек, сообщает BBC.

Из них пока только два теста дали положительный результат. Сообщается, что заболели игроки из одного клуба. Но имена футболистов, как и название команды, не уточняется.

Сезон-2019/20 в чемпионшипе — втором по силе дивизионе Англии — возобновится 20 июня.

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