Два игрока «Дерби» лишены водительских прав и приговорены к общественным работам за пьяное вождение

Футболисты «Дерби» Мэйсон Беннетт и Том Лоуренс получили наказание за вождение в нетрезвом состоянии, которое привело к ДТП. Об этом сообщает Sky Sports.

Сообщается, что оба игрока на два года лишены водительских прав. Кроме того, они им присудили 180 часов неоплачиваемой работы на протяжении 12 месяцев.

24 сентября Лоуренс врезался в машину Беннетта, а затем въехал в дорожный знак. Как показало тестирование, содержание алкоголя в организме обоих водителей превышало норму. Кроме того, пострадал капитан «Дерби» Ричард Кио, который был пассажиром одной из машин. Из-за серьезной травмы обоих коленей он выбыл на 15 месяцев.

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