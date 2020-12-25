Два футболиста «Манчестер Сити» заразились коронавирусом
Два футболиста «Манчестер Сити» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.
Инфекцией заразились защитник Кайл Уокер и нападающий Габриэл Жезус. Отмечается, что оба игрока находятся на самоизоляции в соответствии с протоколом безопасности правительства Великобритании и рекомендациями английской премьер-лиги. Помимо Уокера и Жезуса коронавирус обнаружили у двух представителей клубного персонала.
NEWS | City duo test positive for COVID-19.— Manchester City (@ManCity) December 25, 2020
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В сезоне-2020/21 Уокер провел 19 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. У Габриэла Жезуса 4 мяча и 1 голевой пас в 11 матчах.
Ранее стало известно, что в Великобритании выявлен новый штамм коронавируса, который считают более способным к распространению. Многие страны, в том числе и Россия, прекратили авиасообщение с государством.
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