Два футболиста «Манчестер Сити» заразились коронавирусом

Два футболиста «Манчестер Сити» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Инфекцией заразились защитник Кайл Уокер и нападающий Габриэл Жезус. Отмечается, что оба игрока находятся на самоизоляции в соответствии с протоколом безопасности правительства Великобритании и рекомендациями английской премьер-лиги. Помимо Уокера и Жезуса коронавирус обнаружили у двух представителей клубного персонала.

В сезоне-2020/21 Уокер провел 19 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. У Габриэла Жезуса 4 мяча и 1 голевой пас в 11 матчах.

Ранее стало известно, что в Великобритании выявлен новый штамм коронавируса, который считают более способным к распространению. Многие страны, в том числе и Россия, прекратили авиасообщение с государством.