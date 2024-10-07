Дуран продлил контракт с «Астон Виллой» до 2030 года

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран подписал новый контракт со «львами», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 20-летний колумбиец продлил соглашение до 2030 года. Он выступает за команду с января 2023-го.

В сентябре появилась информация, что нападающим интересуется «Барселона», которая осталась впечатлена игрой Дурана на старте сезона.

В сезоне-2024/25 футболист забил 6 голов в 10 матчах за команду во всех турнирах.